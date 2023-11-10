歐洲戰機（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon）戰機

西班牙原本表達初步意向，要採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35「閃電II」（Lightning II）隱形戰機，但如今卻出現意外轉折，撤回了意向聲明。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，最初西班牙考慮，可能要以F-35來汰換部分波音（Boeing）EF-18「大黃蜂」（Hornet）戰機，還有麥克唐納-道格拉斯（McDonnell-Douglas）的AV-8B「獵鷹II式」（HARRIER II）戰機。

不過，西班牙國防部在2023年國際戰鬥機會議（IFC）中告訴詹氏（Janes）國防情報公司，除了歐洲戰機（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon）戰機外，沒有情資顯示，馬德里有興趣採購另一種武器系統。

西班牙2021年11月最初宣布，除了要求空中巴士（Airbus）提供有關「颱風」長期升級（LTE）版的資料外，也要求洛馬提供F-35A和F-35B戰機的資訊。然而，最新的宣布顯示，起碼目前馬德里沒有採購F-35的可能。

先前時任美國F-35 聯合攻擊戰機專案主任的溫特（Mathias W. “Mat” Winter）告訴美國議員，F-35未來的「對外軍售」（FMS）潛在客戶包括新加坡、希臘、羅馬尼亞、西班牙和波蘭。如今除了希臘和西班牙外，清單上的其他國家都已成為F-35客戶。由於希臘正積極考慮採購，因此美國正致力在西班牙身上下工夫。

無論對美國或洛馬來說，馬德里拒絕F-35或許是個挫折。基本上，洛馬一直在全球各地簽約。而F-35 經常擊敗如法國達梭的「飆風」（Rafale）、瑞典紳寶集團（Saab）的JAS 39「獅鷲」（Gripen），以及空中巴士（Airbus）、英國航太系統（BAE Systems）和義大利李奧納多（Leonardo）聯手打造的「颱風」（Typhoon）戰機等對手。

F-35B隱形戰機

儘管法國當局力促鄰國採購歐洲製品，但F-35戰機在歐洲的人氣卻仍居高不下。軍事分析家斷言，促成F-35這波成功的要因在於，它與盟友和夥伴，尤其是北約國家戰機的高互通性，還有升級路線圖獲得保證等。

然而，這些要素卻對西班牙不管用，馬德里還是表現出偏好自製4.5 代「颱風」，而不是5代 F-35隱形戰機。此外，西班牙國防部也澄清，他們正全力和德、法研製「未來空戰系統」（FCAS）。無論如何，由於有跡象顯示，西班牙採購F-35的動能與日俱增，如今它加以拒絕仍可能令人震驚。事實上，今年5月西班牙政府承諾大幅增加國防預算，以與北約2029 年前的目標一致，有關 F-35 將獲青睞的推測便甚囂塵上。

而西班牙會退出F-35談判，或許多少和「颱風」戰機龐大機隊可能長期升級改造有關。軍事觀察家很快就注意到，這項決定意味著馬德里會選擇「颱風」，而不是 F-35。