據統計，群益台ESG低碳50(00923)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、永豐ESG低碳高息(00930)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)在11月以來的漲幅都超過4%。台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

群益投信表示，台灣減碳政策越發明確，從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現也更為強勢，無論是今年來、近3年或近5年，都相較高碳風險股更加優異，也顯示低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。隨著國際對於低碳永續重視程度越來越高，為與國際趨勢接軌，台灣企業在面對未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求下，低碳轉型刻不容緩，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。