51歲港星杜汶澤近年來台投資定居，去年正式得到中華民國身分證，他過去因立場問題備受爭議，昨(9日)透露有位在大陸工作的朋友和他斷交多年，稍早打來表示因為在當地工作有簽合約，「所以這幾年他沒有再找我」，杜汶澤安慰這位朋友，並坦言對這種事已經沒感覺。

杜汶澤昨發文表示自己有位老友相識多年，以前上下班都常在一起混，近年卻沒連繫，稍早突然打來，落淚表示因為合約問題才和杜汶澤斷聯，杜汶澤不在意，更表示：「希望你們可以放下。我只想大家無論在任何地方生活、工作，都住得開心、賺得安樂」。

杜汶澤發文。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

去年杜汶澤碰到九合一選舉，讓他第一次領到在台灣的投票通知單，他感動到拍照紀念，寫下：「第一次收到投票通知單，第一時間拍照留為紀念。我討厭政治，但投票是公民責任，所以決定下個禮拜的禪修班暫停一天，方便大家回家投票。我個人也會參與在台灣的第一次投票，因為民主不是與生俱來的，很多人卻因為有投票權反而不懂珍惜，到失去的時候才後悔已經太遲。台灣不能輸！大家加油！」

今年6月，台灣掀起「MeToo」風波，男星許傑輝、黃子佼、宥勝等人都被點名，眼見風暴未平，杜汶澤也表示，移民到台灣3年看到許多現象，對台灣欺負女生、大欺小等狀況不意外，並點出三點，第一，女性沒有受到尊重，許多人跟他談生意時都習慣帶個妹，好像是「標準配備」；第二，沒關係就什麼都沒關係；第三，有錢有勢就是不一樣，他開名車不會被按喇叭，開普通的車就常被按喇叭，他笑說：「是不是因為大家都怕權勢我就不確定，我只知道我越來越愛我的小福斯，你們叭我吧，哈哈」。