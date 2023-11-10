劉嘉玲、梁朝偉2008年結婚，個性互補的兩人相知相惜30幾年，是圈內著名銀色夫妻。8日，劉嘉玲與弟弟、弟媳為高齡78歲的母親慶生，合照獨缺梁朝偉，引起網友關心。

劉嘉玲8日在社群平台公開祝福：「生日快樂，我最親愛的母親和弟弟。」照片中，劉嘉玲妝髮精緻、完整，身穿大紅色的套裝，內搭黑色背心，配戴耳環和金項鍊，氣勢幹練又貴氣，78歲母親王馥梅則留著與女兒一樣的俐落髮型，身穿深色套裝，配戴深綠色翡翠、手錶、戒指，對著生日蛋糕雙手合十，氣色紅潤、氣質高雅。

劉嘉玲和78歲母親外型凍齡。（圖／微博@劉嘉玲）

劉嘉玲加碼曝光全家福，除了母女倆，弟弟、弟媳也現身，劉嘉玲弟弟頂著平頭，身穿藍色的西裝，弟媳則打扮時尚，留著粉色短髮，身穿黑色貼身皮製洋裝，袖子還有鏤空設計，視覺上看起來很年輕。

劉嘉玲和弟弟、弟媳替78歲母慶生，合照不見梁朝偉。（圖／微博@劉嘉玲）

不過，網友發現這張全家福少了梁朝偉，好奇他的動向。事實上，梁朝偉2年前有出席劉嘉玲的家族聚會，當時他穿著青蘋果綠上衣和休閒褲，往岳母旁邊靠，看起來關係頗佳，而他最近喜事連連，先拿到金獅獎終身成就獎，又榮獲第36屆金雞獎最佳男主角獎，成為首位集齊金馬獎、香港電影金像獎、大陸金雞獎的「三金」影帝。