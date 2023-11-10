德國材料製造商科思創與華峰集團簽署了戰略合作意向書，擴大科思創低碳原材料在華峰系列產品中的應用，共同推進循環經濟發展。

雙方在科思創展區簽署意向書，將開展密切合作，共同開發低碳解決方案，幫助華峰減少其聚氨酯低碳系列產品的碳排放和對環境的影響，包括超纖皮革、熱塑性聚氨酯、鞋底原液、合成皮革PU樹脂及彈性纖維。該合作將聚焦科思創基於質量平衡法生產的MDI，由於使用了含植物廢棄物的替代性原料，產品擁有的永續份額帶來了更低的碳足跡。MDI即二苯基甲烷二異氰酸酯，可廣泛應用於鞋類、汽車內飾、服裝等領域。

科思創功能材料事業部全球負責人Hermann-Josef Doerholt表示，我們很高興能與華峰集團繼續攜手，共同追求更綠色低碳的解決方案。這充分展現了科思創支援客戶和下游產業實現永續發展所作的努力，也與中國力爭2060年前實現碳中和的目標相契合。合作意向書的簽訂也彰顯了我們雙方在應對氣候變化和助力循環經濟方面共同的堅定承諾。

華峰集團董事長尤飛宇表示，新的戰略合作計畫體現了我們創造更永續未來的決心。通過與科思創緊密合作，我們希望開發出更多創新低碳解決方案，最大程度地幫助減少對環境的影響並推動行業前行。同時，我們期待攜手在全球範圍內推進永續發展這一議題。

華峰是科思創的重要客戶，雙方多年來不斷推進合作。尤其自2021年科思創首次參加進博會以來，雙方在推進循環經濟發展領域的合作不斷深化。

2021年第四屆進博會期間，科思創宣佈與華峰集團簽訂了其在亞太地區首份ISCC PLUS認證的質量平衡MDI訂單。2022 年，華峰超纖（華峰集團子公司）與科思創及其他價值鏈夥伴在第五屆進博會期間達成了兩項合作，推廣低碳聚氨酯解決方案在各產業的應用，以及加快循環材料解決方案在傢俱產業的商業化進程，為未來更深層次的合作奠定基礎。