台中市刑大科偵隊破獲詐騙水房，逮補田姓主嫌等5名嫌犯。（警方提供／王煌忠台中傳真）

台中市有多項詐欺前科的田姓男子，在西屯區設立詐騙洗錢水房，鎖定缺錢急需貸款民眾，以提升信用額度、美化帳戶資料為由，騙取帳戶進行洗錢，還將工作群組取名「甲午戰爭」，成員以「臥龍先生」、「穆桂英」為暱稱，成立1個月洗錢金額超過1億元，台中市刑大科偵隊循線一舉破獲，訊後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》移送。

警方調查，以28歲田男子為首的詐騙洗錢機房，藏匿在台中市西屯區一間民宅內，利用民眾急需貸款心理，謊稱能協助透過金流進出，提升帳戶信用額度，進而能貸款更多金額，殊不知帳戶將淪為詐騙集團的洗錢工具。

台中市刑大科偵隊長施明志表示，該集團還利用寄送「麥香」紅茶給人頭帳戶，測試所填資料是否屬實，再要求人頭帳戶進行愛心捐款，做為測試帳戶是否被凍結的手段，整個犯罪手段十分縝密，企圖掩蓋犯罪跡證及擾亂警方辦案方向。

警方歷經縝密蒐證及科技偵查，展開攻堅搜索，逮補田嫌與4名共犯，還發現一塊作為教戰使用的大型白板，以及數十則假貸款客服的教戰守則，甚至將工作群組命名為「甲午戰爭」，成員暱稱有三國時代的「臥龍先生」諸葛孔明，小說人物楊門女將「穆桂英」，甚至連時下最夯的「國民大哥」炎柱煉獄杏壽郎都無端成為詐騙「共犯」。

警方透過I2系統輔助進行組織分析，以科技協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰手則拆解，進而全盤掌握成員所涉及的犯罪事實，逐一突破心防各個擊破，清查出21名被害人，洗錢金流超過1億元。