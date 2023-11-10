2023年剩不到2個月的時間，若工作上還沒起色別氣餒，隨著吉星換座，近期會帶來好運。《靈匣網》分享5個年末會暴富的星座，他們掌握了財富密碼，而且正偏財運都很旺，事業上能獲得升遷或加薪的機會。

▎第五名、雙魚座

金星進入雙魚座的偏財領域後，有助於解決財務麻煩，可能會收到被拖欠的欠款、尾款、理賠款項等，同時持有的存款理財項目到期能贖回，11月中還能遇到賺錢的機會，工作上迎來新項目，業績跟著上漲，有些人還會找到合適的兼職，待遇也都相當不錯，並得到家人及伴侶的財富支援，投資上也有回報，建議可以多儲蓄，雖然11月的財富收入不錯，但可能不是長期發展，應該要未雨綢繆。

▎第四名、巨蟹座

巨蟹座從11月開始偏財運就非常旺，建議多發揮創意，運用自身愛好興趣來賺錢，例如網路售賣、直播等，同時也可留意財富投資機會，特別是月中前後，可能會有不錯的項目出現，別過於保守，只要在能承受的範圍投資即可，工作上還有望爭取到長久發展的資源，為日後打下基礎。此外近期娛樂活動會增加，例如有人請客或送禮物，巨蟹座通過錢財的運轉，滿足不少心願而感到滿足。

▎第三名、水瓶座

水瓶座正財運相當不錯，工作上會迎來不錯的發展，事業運提升能得到更好的錢財收益，例如獲得更多訂單，同時得到主管的肯定與提攜，11月中金星與水星連線，水瓶座工作運持續走上坡，自身想法能一一實現，得到升遷或加薪的機會，隨著金錢增長，資源也會跟著提升，這些資源在未來也會轉化成更多的財富。

▎第二名、天秤座

天秤座近期賺錢慾望爆棚，收入跟著增長，他們變得很有活力，個人魅力及人緣提升，同時金星入駐帶來好機遇，有機會體驗不一樣的人生，此外太陽和火星同時進入財富領域，帶旺事業運，天秤座可以嘗試副業、投資或購買財富產品等，都會獲得不錯的回報，月中還會看到一些新商機，開始新合作能獲取不錯的酬勞，也可能有理財存款到期，從而會獲得資金回籠。

▎第一名、處女座

金星從11月初進入處女座的財富領域，有了吉星助力，賺錢變得較容易，工作項目上獲得回報，薪資、待遇跟著提升，若有人主動提供資源，合作能達到雙贏局面，有些人可通過愛好、專業技能獲得更多資金。15日遇金星與水星連線，處女座的家庭事務開銷可能會增加，例如添購家庭用品等，不過不用太擔心，近期會得到家人的財富支援，也有部分人接下來會因房地產交易而獲得較大資金收入。