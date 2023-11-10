國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜10日與立委參選人李彥秀、游淑慧前往東湖慈后宮參拜，並發布治安政策。侯友宜指出，他將遏止青年加入黑幫，同時借鏡日本的《暴力團對策法》將立法約束黑幫金流，另也會推動黑槍自首減刑及模擬槍報繳、增加大部分類真槍且大部分金屬製的遊戲槍烙碼、加重模擬槍處罰，目標達到「生活安全、社會安定、人民安心」，未來維護治安是重要施政項目。

侯友宜指出，近年來新興幫派為了壯大勢力，鎖定青少年為主要吸收對象，而被吸收的青少年不僅從事暴力犯罪，更是被利用成為詐騙車手、走私販毒的幫手，青少年加入幫派的問題，需要從教育、社會、警政、治安等方面著手 ，由於現階段只針對招募者訂有刑責，他主張未成年人加入幫派，該幫派的主事者、成員一律加重刑責。

「立法約束黑幫金流」侯友宜表示，黑幫涉入經營特種行業、從事違法行為、暴力討債，他當選總將借鏡日本的《暴力團對策法》，針對黑幫與金融系統往來、投資事業項目、介入民事糾紛、據點設立地等立法約束，遏止暴力犯罪。

另外目前黑槍氾濫、模擬槍也是問題，侯友宜說，他會依據《槍砲彈藥刀械管制條例》辦理黑槍自首減刑及模擬槍報繳，盡可能減少流通在市面的黑槍及模擬槍數量。目前模擬槍訂有烙碼相關規定，但類真槍且大部分金屬製的遊戲槍也有改造為具殺傷力火藥式槍枝的可能，因此他也會推動該類遊戲槍枝關鍵零組件烙碼。

「加重模擬槍處罰」侯友宜強調，現行模擬槍一把幾萬元就可以購得，雖然中央有稍微做管理但還不夠，今年他就倡議要實名制，透過源頭進行管理。至於現行沒有正當理由持有模擬槍，是依據《社維法》處置，他呼籲要處以刑罰，將非法持有處以刑罰，此外，加強海巡及海關查緝，並提高檢舉獎金，透過公、私協力，全方面杜絕黑槍氾濫問題。