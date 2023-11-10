搭飛機有不少都市傳說，其中一項是飛機失事前，空服員會發下紙筆讓乘客寫遺書，近日一名網友表示，以為這只是在開玩笑，沒想到真的有人遇過。另外有網友分享朋友的親身經歷，有次搭機遇到緊急狀況，空姐真的發紙要乘客寫遺書，雖然最後平安落地，但被嚇到10年不敢搭飛機。

一名女網友在小紅書發文表示，最近看到一則貼文，提到飛機遇到強烈顛簸的時候，空服員會發紙讓乘客寫遺書。她貼出截圖，網友分享在國外搭機的經驗，有次遇到劇烈晃動，飛機如電梯般下降，空服員開始發遺書，但他英文能力較差，看不懂紙上內容也聽不懂機長指示，以為是意見回饋單。

原PO直呼，「還以為大家是說著玩兒的，沒想到真的有人經歷過空姐發遺書，我的天啊！如果是我，飛機還沒出事，我就先被嚇死了。」

貼文曝光後，不少網友質疑真實信，「空服員哪有心思管大家」、「要是站起來發遺書，很可能需要遺書的就不是你，而是空服員了」、「一定是回座位繫好安全帶，空服員的命不是命嗎」、「不會發遺書，但自己拿紙筆寫的很多，能不能留下來就是看運氣。」

也有過來人表示確有其事，「大約2013、2014年有個旅遊同業搭飛機遇到突發緊急狀況、顛簸嚴重，空姐真的發了遺書，最後轉危為安，不過他被嚇到近10年後才第2次坐飛機。」