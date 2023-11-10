針對生成式AI熱潮，旺宏董事長也提出看法，其即資料換資料，給予正確資料，但不正確資料回傳則為抹黑假新聞資料，學校要如何使用，生成式AI將對各個領域帶來影響。在生成式AI軟體系統陸續被設計出來，除了運算強勁，給予人們學習力更快，更在AI深度學習下，洞悉使用者頻繁使用下的情緒，無正確答問的特殊問題，AI可望根據情緒反應而產生不同答案，在各領域應用上給予機器更人性化，包括智慧醫療。

適逢92校慶期間，國立成功大學校園多元活動接連登場，其中成大敏求智慧運算學院周四率先進駐勝利校區「成功創新中心─旺宏館」4樓，未來將以此為基地持續耕耘跨域創新的AI發展，探究未來世代議題。

作為跨域人才培育場域，「成功創新中心─旺宏館」座落在勝利校區歷史建築K館後方，是一座新型態提供研發的創新教育空間。空間配置上，1樓是國際會議廳與展示空間，以劇場型態設計的國際會議廳可容納近360座位，2、3樓為小型研究室與開放討論空間，空間大小可彈性運用，4樓為敏求智慧運算學院院本部。

進入AI時代，不斷激發創新與跨領域的新思維，推動教學翻轉及人才培育刻不容緩。作為跨領域創新基地，「成功創新中心─旺宏館」規畫方向之一，就是以美國麻省理工學院的運算學院(College of Computing)為鏡，以新型態學院概念，結合校9大學院量能，帶動各界探討AI相關技術的研發與應用，培育符合各式運算需求的未來人才。

成大敏求智慧運算學院無設系所，採具高靈活度院級學位學程，強調理論基礎培養與實作能力養成。現已設有3大學位學程，分別為智慧科技系統碩士學位學程、智慧運算碩士學位學程、智慧運算工程博士學位學程。學院師資涵蓋電機工程、資訊工程、統計學、數學、生物醫學、機械工程等專業領域。成大敏求智慧運算學院研究面向廣泛涵蓋智慧醫療、運動科技、數據科學、語言學、法律等知識領域與 AI結合的新興科技。