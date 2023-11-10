桃園中壢49歲蘇男9日晚間報案，稱他的愛犬吉娃娃在龍東路走失，所幸在2小時內尋獲。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局龍興派出所昨晚7時許接獲49歲蘇姓男子報案，說他的愛犬吉娃娃在龍東路走失，生怕發生危險，著急的不得了，希望能協助尋找，龍興所立刻派遣正在巡邏的警員莊守翔、謝煥春前往協助，在2小時內尋獲，飼主前來認領時更是喜「吉」而泣。

警方表示，員警到場後趕緊詢問狗狗的走失經過，蘇男說明，他到龍東路的小火鍋店用餐，就將他的吉娃娃繫在店外機車踏板上，不料20分鐘後用餐完畢出店一看， 發現愛犬竟掙脫牽繩，不知道跑去哪，才急忙報警請警方協助，也立刻告知狗狗的特徵，是一隻黑色的吉娃娃，約4至5歲。

聽完蘇男敘述後，員警立刻分頭在附近店家查訪，果真有店家表示方才有一名女子抱著一隻符合特徵的吉娃娃，挨家詢問是誰家的狗走失了，之後便騎機車離開，警方問明機車去向後立刻循著這條線索，順利聯絡到這位善心人。

該名女子說，當時發現狗狗在交通尖峰時刻的馬路上亂竄，十分擔心牠被車輛撞傷或發生其他危險，趕緊將狗狗抱起四處詢問附近店家，但都找不到主人，因為自己也有養狗，知道主人一定很著急，無奈下只好先帶回家照顧，想著隔日再帶去掃晶片送牠回主人家，沒想到剛回家馬上就接到警方來電，也開心的立即將狗狗送到派出所，幫助狗狗回家。

警方不到2小時順利找回愛犬，飼主蘇男前來派出所認領時，女主人更是抱著狗狗喜「吉」 而泣，頻頻感謝警方與熱心協助，讓愛犬安全返家。