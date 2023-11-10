蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）在墨西哥因「輕微」中風入院治療，他今天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）他已離開醫院，正在返回美國途中。

綜合法新社和路透社報導，73歲的沃茲尼亞克原定昨天在墨西哥市的世界商業論壇（World Business Forum）演說，但因感到身體不適送醫治療。

沃茲尼亞克告訴美國廣播公司新聞網，他當時感到頭暈目眩，並發現自己無法行走。

根據報導，他透過簡訊指出，磁振造影（MRI）掃描顯示，他患有「輕微但實際的中風」症狀。

沃茲尼亞克團隊目前未就他的狀況提供立即說明。

美國廣播公司新聞網報導，沃茲尼亞克因身體不適未如計畫在活動中演說。報導引述沃茲尼亞克說法表示，他離開醫院後正在返美途中。

這位工程天才別名Woz，與賈伯斯（Steve Jobs）於1976年共同創辦蘋果公司（Apple）。賈伯斯於2011年過世。

沃茲尼亞克發明首台蘋果電腦，於1980年代早期離開蘋果公司。

根據世界商業論壇官網，沃茲尼亞克原定將在墨西哥談論他與賈伯斯的共事經歷，以及人工智慧（AI）和加密貨幣帶來的科技風險。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1121110