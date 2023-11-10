HALI SPLASH FOR THE LEAD! 🌊



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儘管「字母哥」阿提托康波狂轟本季聯盟單場最高54分，可惜少了利拉德(輪休)助陣的公鹿，仍在最後1分29秒遭到哈利伯頓三分冷箭突襲，終場124比126遭到地主溜馬逆襲，無奈中止3連勝，溜馬反而延續3連勝，哈利伯頓貢獻29分、10助攻，梅圖林也拿26分、11籃板。

身為地主的溜馬，首節開啟凶猛三分攻勢，轉眼擴大領先差距到18分，不過阿提托康波當然不想讓勝利就此被溜馬帶走，隻手帶領公鹿逐漸縮小落後差距，上半場打完，公鹿60比66落後，阿提托康波半場就摘26分，溜馬則以梅圖林16分最高。

來到第三節，阿提托康波火力依舊猛烈，幫助公鹿順利超前，公鹿總教練阿德里恩葛瑞芬卻在此節還剩7分52秒，激烈衝進場內抗議尺度遭到驅逐出場，但公鹿仍靠阿提托康波第三節包辦20分演出，打完前3節，反以94比93領先地主溜馬。

溜馬末節仍未放棄，儘管仍然守不住阿提托康波，一度落後到10分，仍靠外線火力追上，更靠哈利伯頓最後1分29秒三分球，取得1分超前，接下來公鹿接連出現失誤，梅圖林最後8.4秒兩罰俱中，暫停過後，米德頓搶投三分沒進，布魯斯布朗最後2.3秒兩罰俱中帶走勝利。