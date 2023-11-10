瑞鼎第三季合併營收50.2億元，季增加5.7%、年增加28.6％；營業淨利4.0億元，季增加49.4%、年減少10.8%；稅後淨利4.4億元，季增加4.9%，年減少19.8%；每股盈餘5.82元。單季毛利率29.3%，季增加1.2個百分點、年減少8.2個百分點。

瑞鼎累積前三季合併營收134.3億元，年減少27.9％；營業淨利8.6億元，年減少72.8%；稅後淨利10.3億元，年減少70.3%；每股盈餘13.58元。前三季整體毛利率28.4%，年減少14.2個百分點。

瑞鼎認為，第四季進入傳統淡季，客戶急單需求不再。AMOLED手機部分，因持續有新產品、新客戶、新技術導入，第四季可望能持續向上；大尺寸及車載DDIC拉貨動能將比第三季減少，整體來說，單季營收呈現季節性衰退，不過產品組合使毛利率將能持穩或微幅往上。

展望2024年，瑞鼎表示，PC因為基期低所以明年回溫可期，瑞鼎也持續擴增客戶群，LDDI有成長機會。OLED新產品競爭力受到客戶端肯定，明年公司在OLED手機出貨會提升，動能來自摺疊手機增加用量、OLED手機滲透提升等，今年OLED在手機滲透率約50%，明年在中低階還會繼續提升。車載工控部分，長期穩定成長。另外，Tcon/PMIC/DDI的total solution今年開始逐步量產，明年會逐步發酵，瑞鼎看好明年每個產品線都有成長機會。