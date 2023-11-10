蔡英文今早出席2023 APEC經濟領袖會議（AELM）代表團行前記者會致詞表示，這個月15號，今年的APEC「經濟領袖會議」，將在美國舊金山登場，她要感謝張忠謀創辦人扛起重責大任，再次擔任我國的領袖代表，出席這場重要的國際會議。

蔡英文指出，APEC是亞太區域中，重要的經貿合作組織，也是各國對話協商的平台，這一次，是張創辦人從2018年以來，第六度代表我出席APEC經濟領袖會議。過去，張領袖代表，不僅跟各國代表密切地互動，增進台灣的國際能見度，也促成我們和與會經濟體，展開進一步的合作。

蔡英文表示，當前亞太區域，正面臨地緣政治的不確定性，以及全球供應鏈重組的變局。今年APEC的主題是，「為各方創造韌性及永續的未來」，聚焦在相互連結（interconnected）、創新（innovative）、以及包容（inclusive）等三大議題，希望為亞太區域，實踐永續發展的願景。

蔡英文提到，在這個的重要時刻，她期許張領袖代表，能夠再次向APEC成員國，以及國際社會，傳達四項訊息，台灣將致力促進區域的和平及繁榮發展；在全球面對各項挑戰的時刻，我們必須攜手努力，降低區域內的衝突，共同為區域經濟發展，創造和平穩健的環境。台灣是國際社會中，可靠、安全、並且值得信賴的合作夥伴，我們會持續為區域的和平及繁榮發展，貢獻心力。

蔡英文表示，台灣將跟各國合作，打造更具彈性及韌性的供應鏈，台灣所擁有的高端製造知識及人才，有助於全球供應鏈的穩定。我們願意跟更多的經濟體，分享培育人才，以及推動產業發展的經驗。我們相信，透過合作，彼此可以發揮各自的優勢，一起打造出更多樣、更具彈性、也更具韌性的供應鏈。

蔡英文指出，我們將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工、以及婦女的權益。我們也會以更具有前瞻性、更有效率的政策作為，來促進國內和亞太區域的均衡發展。

最後，蔡英文籲各經濟體，在以數位轉型帶動經濟發展的同時，也應致力於縮小數位落差。中華台北的ABAC代表，廣達電腦的張嘉淵技術長，為APEC經濟體成員，提供了「Do AI Yourself」的課程訓練，廣受好評，為這一個努力提供了最佳案例。

台灣願意後續在APEC中，提供更多的資源，為縮小數位落差的目標來做出貢獻。她強調，台灣有能力也願意，為世界做出更多貢獻。我也相信，借重張領袖代表豐富的經驗，台灣和APEC成員國，除了能夠針對會議關切的議題，加強交流，也能持續在各領域，開創合作的機會，她感謝各位的努力和付出，也祝福行程圓滿順利。