在美國收緊向中國銷售高端人工智慧（AI）晶片規定不到1個月後，傳出美國晶片大廠輝達（Nvidia）計劃為中國市場推出新的AI晶片。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis表示，輝達的新晶片名為HGX H20、L20 PCIe、L2 PCIe，最快會在本月16日對外發表。消息傳出後，輝達股價在午盤交易上漲3.3%。

根據SemiAnalysis的規格分析，新晶片具有輝達用於AI工作的大部分最新功能，但為了遵守美國的新規定，削弱了部分演算能力。

輝達被問到相關消息時不願回應。白宮和美國商務部也未立即置評。

輝達的圖形處理器（GPU）在AI市場居領導地位。這家公司今年10月表示，美國政府宣布的新出口限制，將使輝達無法銷售A800、H800兩款經過修改的先進AI晶片。這兩款晶片都是為了遵守美國先前的出口規定，於去年為中國市場打造的產品。

美國新設的出口規定，限制了小尺寸晶片可具有多少運算能力。這些規定也包括分析師所說的「灰色地帶」，意即晶片或許仍可獲准銷往中國，但須取得許可證。

富國銀行（Wells Fargo）分析師雷克斯（Aaron Rakers）在給客戶的備忘錄中寫道，相關消息提到的3款輝達晶片，運算能力看來都低於絕對上限，但其中一款似乎處於灰色地帶，因此需要許可證。

雷克斯說：「雖然我們認為推出這3款新的GPU是正面消息，但我們預期投資人會質疑（輝達）在規避美國限制上是否過於積極，最終可能導致（美國政府）採取進一步行動。」他還提到，輝達的數據中心晶片收入約有1/4來自中國。

輝達曾表示，旗下一款頂級遊戲晶片RTX 4090同樣受到新規定影響。

輝達上月24日表示，美國監管機關將原訂最後期限提前，限制措施立即生效。

中國AI晶片市場達70億美元規模，其中90%以上是由輝達吃下。分析師曾說，美國的限制措施可能會替華為等中國企業製造取得進展的機會。

消息人士曾說，中國網路巨擘「百度」今年向華為下了一大筆AI晶片訂單。一名消息人士透露，百度在美國宣布限制措施前就已經這麼做，好替未來可能無法再購得輝達晶片做準備。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1121110