據中新社引述中國航太科技集團表示，9日19時23分中國大陸在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將中星6E衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

中星6E衛星由中國航太科技集團五院主導研製，採用中國大陸自主研發的東方紅四號增強型衛星平台，星上搭載了C、Ku等多頻段廣播通訊載荷，並首次使用國內第四代數字透明處理技術。該衛星是中國大陸新一代廣播電視專用傳輸衛星，將接替中星6B衛星業務，承擔廣電安播使命。

中星6E衛星的廣播電視資源主要覆蓋中國大陸、東南亞、澳洲等區域，通訊資源主要覆蓋中國大陸陸地及領海、中亞和南亞等地，將為「一帶一路」、新型基礎設施建設以及數字中國大陸建設提供重要支持。

而長征三號乙運載火箭由中國航太科技集團一院主導研製。該發火箭是長三甲系列型號運載能力及可靠性「雙提升」專項研製實施的首次應用，對型號發展具有里程碑意義。