新北樹林區上午發生一起工廠火警。警消獲報，樹林區東順街一棟3樓廢棄鐵皮工廠，位於3樓處突然冒出濃煙竄火，警消立刻出動大批人員到場，幸好初步發現火場早廢棄已久，現場並沒人受困，目前已將火勢控制，但起火原因仍待調查。

新北樹林廢棄工廠大火，濃煙竄天警消急灌救。(黃仲瑜翻攝)