新北樹林廢棄工廠大火 濃煙竄天警消急灌救 10:442023/11/10 中時新聞網 黃仲瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北樹林廢棄工廠大火，濃煙竄天警消急灌救。(黃仲瑜翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北樹林區上午發生一起工廠火警。警消獲報，樹林區東順街一棟3樓廢棄鐵皮工廠，位於3樓處突然冒出濃煙竄火，警消立刻出動大批人員到場，幸好初步發現火場早廢棄已久，現場並沒人受困，目前已將火勢控制，但起火原因仍待調查。 新北樹林廢棄工廠大火，濃煙竄天警消急灌救。(黃仲瑜翻攝) 新北樹林廢棄工廠祝融 鐵皮廠房燒光剩骨架 維力食品田中廠起火竄濃煙 員工緊急疏散 台中校園傳墜樓 警消架設氣墊不及釀1死 #警消 #廢棄工廠 #濃煙 #樹林區 #廢棄 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中東興市場暗夜大火 2人燒燙傷送醫 09:182023/11/10 社會 桃園八德電子工廠傳火警 鐵皮頂樓濃煙狂竄延燒100平方公尺 13:572023/11/04 社會 基隆男煮食不慎 烏骨雞湯熬過頭乾燒冒濃煙 16:082023/11/02 社會 金門民宿大火猛烈竄濃煙 外送員發現報警幫大忙 18:302023/11/09 社會 三義綠色隧道遭「濫倒工地廢棄物」 警以車追人拘捕涉案人 15:592023/11/08 社會 三義鄉農路遭傾倒營建廢棄物 鍾東錦下令採取扣車方式追究 11:462023/10/31 社會 桃園公寓惡火釀2死 剩8歲孫持續搶命中 21:472023/11/08 社會 彰化廢棄工廠拆除竄火 濃煙衝天！機具切割不慎釀禍 13:092023/11/04 社會 國一內壢段火燒車濃煙狂竄 車流回堵3公里 12:432023/10/27 社會 桃園祖孫2死1命危 奪命原因曝光！竟是曾祖母放的火 11:382023/11/09 社會 登山客爬拉拉山跌倒摔破頭 警消出動輪式擔架搬運下山 16:192023/11/06 社會 美鷹會二把手「毛毛蟲」涉土方 慘遭扣上億還被訴 16:042023/11/01 社會 桃園公寓惡火2死1命危 疑點重重！消防隊「覺得很奇怪」 20:402023/11/08 社會 彰化汽車旅館起火竄濃煙 同房3男逃出受傷送醫 23:502023/10/26 社會 世界警消運動會我奪45金 蔡英文盼與各國警消增進互助 17:102023/10/26 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。