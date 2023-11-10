華為新手機Mate 60系列，搭載麒麟9000S晶片，由中芯國際7奈米代工，然而Mate 60在大陸爆賣供不應求，中芯第三季獲利卻慘崩近8成，消息傳出後，在港股、大陸A股掛牌的中芯股價今（10）日一度暴跌逾4~5%，隨後跌幅收歛至3%左右。

芯智訊報導，中芯公布最新財報，第三季營收117.80億人民幣（下同），年減10.56%，季增6.03%；歸屬於母公司股東的淨利為6.78億元，較去年同期下滑78.41%，季減51.81%。

中芯累計前三季其營收為330.98億元，較去年同期下滑2.4%；歸屬於母公司股東的淨利為36.75億元，較去年同期下滑60.9%。

如依照國際財務報告準則，第三季中芯國際銷售收入為16.2億美元，月增3.9%，處於指引的中位；毛利率為19.8%，較上季度下降 0.5 個百分點；淨利為1.56億美元，年減72.8%，季減66.3%。

中芯國際表示，第三季營收季增因整體出貨量較上季成長9.5%，但三季淨利較去年同期暴跌，主要是晶圓銷售量較去年同期減少及產能利用率下降所致。

從產品營收占比來看，中芯第三季智慧型手機營收比重25.9%、物聯網占11.5%、消費性電子占比24.1%、其他占38.5%。由地區營收觀察，來自大陸區營收占比最高，由第二季的76.9%上升至84%；美國區由第二季的17.6%大幅降至12.9%，歐亞區占比則由第二季2.8%微幅成長至3.1%。

中芯國際預計，第四季營收較第三季增長1%~3%，毛利率將持續承受新產能折舊壓力，估約在16~18%之間，低於第三季的19.8%。

華為繞過美制裁，新旗艦機內建麒麟9000S晶片，採用中芯國際7奈米製程打造，引起市場轟動。外媒報導，中芯使用深紫外光（DUV）舊設備生產7奈米晶片，良率低於50%，不如業界標準90%以上，良率不佳將衝擊生產規模，且成本可能高出10倍以上，就算產量大也難以獲利。