39歲女星楊晨熙本來在親子台以「果凍姐姐」藝名出道，2016年她離開電視台用藝名楊晨熙繼續工作，她過去曾和大飛交往，今年9月傳出她和邱姓建商小開男友有愛的結晶，但當時經紀人否認懷孕。今(10日)媒體報導，她改口承認雙喜臨門，一口氣升格人妻、人母，她也坦言懷孕是意外，而舊愛大飛受訪，回應：「就是祝福她」。

楊晨熙曾和大飛（本名：吳志慶）愛情長跑9年，一度論及婚嫁，已求婚成功，但卻在2021年分手，近日楊晨熙傳出有小開男友，今據《三立新聞網》報導，她首度鬆口證實確實和邱姓男友已經登記結婚，並透露今年8月慶生派對隔天，她因生理期快來去買衛生棉，回家後在抽屜看到驗孕棒，隨便一驗竟出現兩條線，笑說當下要被嚇死，還以為眼睛花了。

楊晨熙2021年和大飛分手。（圖／中時資料照片）

楊晨熙表示，她懷孕前3個月孕吐嚴重，可能因為賀爾蒙關係常跟老公大吵，還一度想過要當單親媽媽算了，不想再跟對方牽扯，她認雙方分分合合，也是一直沒有公開戀情原因，並表示老公身分只是老實上班族，他發現自己當爸後曾流下男兒的淚水，讓她首度見到丈夫細膩的一面。

而楊晨熙2年前和大飛分手，去年大飛上節目首度分享求婚成功後又解除婚約原因，表示是他先提出「退回原點」，因為很多問題在求婚成功後才浮現，「求完婚後你要進到下一個階段之前，這個部分你會一直想一樣的問題，就是我們之後真的要生活在一起，這以後就是我一輩子的人」，他因沒有把握才決定分手，當時也頗讓網友錯愕。

而稍早，楊晨熙在臉書證實懷孕，自嘲：「沒錯⋯受驚了，真的受精了，雖然這陣子喜悲交錯，很像洗三溫暖，不過既然是上天送來的禮物，就順其自然接受～並期待龍寶寶的到來」，並表示人在澳門，等她回去再分享細節。而據《ETtoday星光雲》報導，前男友大飛稍早出聲，簡單表示就是祝福對方，其他沒再多說。