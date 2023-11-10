雙11購物節已成為電商、零售業主要的業績來源之一。台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)2023年「雙11超狂購物節」買氣狂飆，首週（11月1日至8日）業績較去年同期成長約2成。消費者買不夠、狂敲碗，momo從9日起再祭出特別回饋，11月11日還有「全站23%折扣、數百萬件商品全年最低價」，預計將掀第二波業績高峰。

為了讓消費者買得開心又不致於荷包失血太多，momo即日起推出多種優惠活動。今(9)日打造「momo卡友日」，限時回饋折扣達14%。9日至11日momo「超級直播間」、「1111超狂購物節晚會」則有李易、韋汝、艾莉兒、翁馨儀接力登場導購，帶消費者「逛」一年一度最狂驚爆價商品。雙11當天，直播大使吳映潔GEmma將巡迴各直播間狂撒紅包雨。11日當天，還推出全站23%回饋，並呼籲消費者要把握難得的低價優惠掃貨。

不知道如何下單的消費者也可收看，讓超強直播「星」陣容帶你買；momo更祭出天天下單抽話題新機iPhone 15好康活動。歷年最熱鬧「1111超狂購物節晚會」也盛大展開，11月10日及11月11日連續兩天晚間8點至10點準時開播，由黃豪平領頭帶逛破盤價商品，有興趣的消費者請記得準時收看。

Momo分享雙11開跑首週的銷售大數據，指出全品類買氣都很暢旺，成長最多的前3名品類分別為美妝、保健、圖書，尤其是打出「囤貨組或大容量」精華液、乳霜、洗護髮、魚油、葉黃素，「優惠力道深」的套書、樂高、益智教具等品牌或商品都十分搶手。

為帶領消費者把握雙11最佳下單時機，momo也貼心彙整「老司機購物6 Tips」，從購物前的領券、搶mo幣等省錢小撇步，到下單後的好禮登記以及必買優惠爆品指南，就是要讓消費者買得痛快。

其一，號召親朋好友加入第2波「組隊賺回饋」，10日晚間8點起力拼3%回饋，疊加銀行最高20%回饋，全站最高回饋達23%。對於揪團的人達到指定條件，還可得到「主揪獨享獎」100元mo幣，參與成員也可獲「成團消費獎」50元mo幣。

Momo也與品牌合作，推出限量「神券」，9日、10日連續2天，每天10個時段發放，包括Le Creuset的 45折券、雀巢集團8折券、資生堂專櫃82折券、樂高指定商品下單折1111券等、NIKE滿2,000折1,000券、指定維他命滿599領券折111、3M淨水商品滿11111折1111券等，讓消費者先領券再下單。

momo雙11必買雅詩蘭黛小棕瓶棕極澎湃組(115mlx2+30ml+15mlx2)，原價26210元，限搶甜甜價11111元，再抽伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／momo提供）

momo雙11必買象印，獨家莫蘭迪色系不鏽鋼彈蓋保溫杯2入組(480ml)，原價1488元，限時只要999元。（圖／momo提供）

另外，消費者最愛之一的「狂撒百萬紅包」，9日至11日連續3天，每天加開18場次，最大獎項達1111元mo幣，並有高鐵假期400折價券、哈根達斯80折價券、頂呱呱折價券及迷客夏折價券獎項。每天下單還有滿額送優惠，眾多商品等著消費者帶回家。

除了各種購物優惠外，momo還加碼送，消費者只要下單，不限金額，可抽Ford百萬名車，以及總價破200萬元的旅行星級票券。雙11當天還限定放送11萬份美食。