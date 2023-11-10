桃園市八德某住宅區內設有1家日式居酒屋，但因半夜相當吵雜遭周遭住戶檢舉，市府要求業者限期改善未果，今早派怪手強制拆除。（桃園市都發局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市9月領先全國啟動「靜鄰專案」，首波針對住宅區的擾鄰行為進行加強執法，包括飲酒店卡拉OK、麻將館、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、自助洗衣店等。建管處日前接獲民眾檢舉，稱有日式居酒屋設置在住宅區內，三更半夜噪音聲不斷，市府要求業者限期改善未果，今早派出怪手強制拆除。

建管處拆除科科長林彥谷表示，都發局10月上旬接獲民眾控訴八德某住宅區有違規酒吧，半夜喧鬧、唱歌的聲音使得周遭住戶不堪其擾，已聯合經發局、警察局到現場稽查，要求應限期改善。不過直至10月底，業者卻依然沒有改善，先依《都市計畫法》桃園市施行細則裁處新台幣6萬元，豈料業者無視裁罰仍未停業，建管處10日一早前往現場執行強制拆除作業。

林彥谷指出，市府在9月底啟動「靜鄰專案」，建管處也同步訂定「違建優先處理計畫」，目前已拆除近60件擾鄰的招牌、打通住宅區2處通行步道，另也針對違規的頂樓加蓋出租套房、酒吧業及卡拉OK等，加強執法力道，以維護住宅區的安寧。

此外，民眾時常反映會影響住宅區居住安寧的麻將館、夾娃娃機店、自助洗衣店等，因現行法規無登記營業事項、營業時間等限制性規範，將透過跨局處平台決議，會由經發局啟動相關法制作業，一起推動住宅區靜鄰專案。

市府強調，靜鄰專案是重點執行工作之一，只要經舉報有擾鄰行為，將會派員稽查，如經查證有違法設置的營業店家、違建等情事，都發局將依《都市計畫法》、《建築法》等規定開罰，不再容忍屢勸不改者，會依法進行違規拆除，再次提醒業者自律，共同維護桃園住宅區內安寧環境。

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