大陸新一波冷空氣在鄰近「雙11」期間「發貨」，研判將有2／3國土都需要穿上羽絨服保暖。（中國天氣網）

11月初啟動寒潮，恰逢接近「雙11」期間，大陸各地區10日新一股強冷空氣又已發貨，研判降溫猛、影響範圍廣，將一路南下直抵華南北部，30個省會級城市將創今年下半年來新低。中國天氣網推出全國羽絨服預警地圖，研判有2／3國土需羽絨服護體。

據中國天氣網氣象分析師張娟介紹，此次強冷空氣過程將助推華北、黃淮等地的入冬進程，影響也將深入南方，帶來氣溫大跳水。從中國天氣網推出的全國羽絨服預警地圖來看，今起三天，東北、內蒙古等地將體驗徹骨的寒冷，需穿羽絨服的區域隨著冷空氣主體南下，可抵達華南北部地方。

據了解，10日冷空氣主體主要影響北方，青海、西藏大部分地區、東北及內蒙古中東部等地，最低氣溫可降至-20℃至-15℃，且白天氣溫也處於冰點之下。而北京11日早晨最低溫將降至-3℃，也將刷新今年下半年來氣溫新低，也需保暖抗風款羽絨服護體。

而11日隨著冷空氣南下，江南大部分地區最高氣溫將降至15℃上下，雖不如北方寒意逼人，但氣溫也將大面積刷新今年下半年新低。再加上雨水相伴，濕冷感明顯，光穿外套已不夠，羽絨背心可以申請出場。