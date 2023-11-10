針對這個追蹤在華投資的最新舉措，民主黨參議員Casey在聲明中表示，美國人民應該要知道他們的儲蓄被投資到哪裡，以及如何投資。

由於擔心美國的資金與技術將協助北京實現軍事現代化，美方正試圖整頓美國在中國的投資。

Casey辦公室表示，在2018年至2022年間，美國私募股權投資公司已經在中國投入超過800億美元，其中一些是透過退休金計畫。

這個新提出的措施要求私募股權基金每年向美國證券交易委員會（SEC）揭露在中國、伊朗、俄羅斯和北韓投資的資產，之後該金融監管機關必須公開依據這些資訊所做的報告。

此外，該法案也要求披露出售私募證券的某些資訊。

共和黨參議員Scott在聲明中表示，我們的對手，如共產中國，受益於完全缺乏透明度。是時候停止把美元送往這些令人擔憂的國家了。

民主黨參議員Casey此前已經與其他人共同發起一項法案，要求政府通報美國在中國某些敏感技術領域的投資。這項措施已經納入參議院國防授權法案（NDAA）修正案，但在與眾院版本協調後是否會保留這項舉措，目前尚不得而知。

此前拜登頒布一項有關於「限制中國投資」的行政命令，將禁止美國在中國投資部分半導體和微電子、量子運算和人工智慧技術，並要求政府通報美企在中國其他科技領域的投資。這項命令尚未實施。