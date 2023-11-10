陳識中（左）前年遭爆料與衛福部長陳時中一起吃飯喝酒，還大讚陳時中「好酒量」。（摘自網路）（飲酒過量有礙健康）

前年遭爆料與前衛福部長陳時中一起吃飯喝酒，還大讚陳時中「好酒量」的前台北縣立醫院心臟內科主任陳識中，2009年利用招標審查機會向業者收賄逾千萬元，最高法院依洗錢罪及收賄等5罪各判囚10月到2年4月不等刑期，褫奪公權2到3年，沒收犯罪所得，全案定讞。

陳識中另因在彩色超音波案收賄57萬元部分，去年已遭依對職務上之行為收賄罪判處2年有期徒刑，褫奪公權2年確定，他已入監服刑，檢方將再聲請定執行期，決定陳須在監獄關多久。

目前已改名陳世瑀的陳識中，在2009年3月1日起，任當時台北縣立醫院心臟內科主任職務，負責籌措該院成立心導管中心相關業務，並在採購案擔任審查招標文件規範的複審人員，其複審結果決定投標廠商是否可以參與投標。

陳男被訴在2009年3月1日至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取業者57萬元賄賂款項，在「全頁式解析心電圖機採購案」收賄5萬元，另在心電圖分析系統採購案收賄15萬多元。

此外，在手提式心臟血管彩色超音波機組採購案中陳男收取業者的36萬多元賄賂款項，另收取業者支付的1155萬多賄賂款項後，將此標案賄賂款項中的200萬元，分次匯入當時女友即現配偶之帳戶，以掩飾其取得之賄賂。

台灣高等法院更一審斥責陳男具博士學位之智識程度，在公立醫院擔任科主任職位，竟藉其職務從中牟利，自各該標案向廠商索取數額不等之賄款，其中一標案收取之賄款高達1155萬4400元，又避免遭查獲分批將部分犯罪所得洗錢。

更一審依洗錢罪將陳判刑1年，收賄4罪各判刑10月到2年4月不等徒刑，褫奪公權2到3年，沒收犯罪所得逾1211萬多元，陳不服提上訴，最高法院駁回確定。