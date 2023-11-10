新北市政府青年局本（11）月2日率5組新北青年社會企業赴瑞士日內瓦參與聯合國人權理事會「2023 年社會論壇周邊會議」，讓新北青年代表們面向世界，分享其社會創新方案和經驗。該會議聚焦於後疫情時代下科學和技術創新對各地人權的貢獻，讓有志於社會創新的青年「改變推動者（Changemaker）」互相交流並擴大影響力。新北市青年局長邱兆梅表示，很榮幸本次受邀前往聯合國論壇進行分享，青年局將會持續鼓勵優秀的新北社會創新青年獲得國際能見度，並學習世界上其他社會創新者的經驗和成果。

本次前往日內瓦的5組青年團隊包括：運用創新線上查核機制解決假訊息問題的「Cofacts真的假的」；培養流浪犬成為專業教育犬，幫助身心障礙族群的「臺灣心輔犬培育團隊」；以區塊鏈技術發行數位證書的「圖靈證書」；以智慧無人船為解方，清理海洋廢棄物的「臺灣湛藍海洋聯盟」、創建食物分享地圖解決全球食物浪費問題的「易福社會創新」。團隊們很開心有難得且寶貴的機會踏入聯合國殿堂，與世界各地青年分享交流各自深耕的領域，讓他們不只了解世界不同角落的社會議題，更能帶著交流經驗回歸初心，思考如何以更多元的角度運用科技與資源連結人群、重拾信任、促進關懷來解決在地甚至是全球議題，一起為更平等、永續、互信的未來盡一份努力。

海洋吸塵器一年清除 6,000 公斤海漂物

透過在「2023年社會論壇周邊會議」的分享，青年團隊向世界分享社會創新的臺灣經驗。臺灣湛藍海洋聯盟執行長陳思穎潛水時發現海洋廢棄物問題，就投入積蓄和資源，打造可遠端遙控的海上吸塵器「湛鬥機」。陳思穎在會議中分享：「自2022年7月開始，湛鬥機執行超過150次清潔任務，過去一年的時間就成功清 6,000多公斤的海漂物，相較於傳統燃油動力清潔船來說，碳排放量足足減少了51,340公斤，等於種下342棵大樹。」同時她也期望透過社會論壇與世界各國關心海洋永續的人士交流，看見臺灣的優勢以及更多成長的空間，期待用智慧科技創造乾淨未來。

生命互助：心輔犬的社會創新實驗

臺灣心輔犬培育團隊共同創辦人陳奕君在2018年就開始培訓流浪犬成為「心輔犬」。希望能提供特殊族群情緒教育及療癒陪伴課程，幫助包含自閉症、過動症等特殊情緒疾病族群，同時讓流浪犬得到良好的照顧，減輕社會負擔，創造人與動物和諧共存的社會創新模型；她指出：「這五年來，我們服務了 500 多個單位，開設 450 堂以上課程，服務人次高達 2 萬 1 千人次以上。這次參與聯合國的社會論壇周邊會議，希望與各國關心動物及心理健康議題的人士交流，讓生命幫助生命，人與狗可以一起找回愛與被愛的能力。」

eFOOOD食物分享地圖，革新食物救援

為有效終結食物浪費及飢餓問題，易福社會創新的創辦人鍾馥如，創建「eFOOOD食物分享地圖」線上媒合平台，串聯起捐贈者與需求者，以最近距離透過非營利組織將食物送到需求者手上。她表示：「自 2019 年起，已成功協助合作夥伴媒合了 42 萬 3,000 餐，估計價值為 138 萬美元，這次到聯合國分享以科技促進社會分享的經驗，希望能協助社福機構建置服務據點地圖，以期完善食物捐贈與領取的網絡服務，同時期望多語規劃能與國際救災組織串聯，加入國際災難點、飢餓點，讓食物資源能送到需要的人手上。」

新北市青年局長邱兆梅總結：「青年是社會創新的中堅力量。新北市青年局藉由帶領本地青年參與國際交流會議，不但拓展青年對社會創新及永續發展的影響力，同時也讓新北青年和世界各地社會工作者交流學習，激發更多社會創新靈感。青年局將會持續支持青年國際交流，培育更多的青年改變推動者（Changemaker）。」(新北市政府青年局 廣告)