立冬已過，進入冬天，許多人感覺到有皮膚開始搔癢問題，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，冬季到來後皮膚會變乾燥，很多生活習慣反易讓人全身更癢，尤其是泡熱水澡，他並分享專家提供的6項建議，秋冬時節，天天洗澡不利皮膚健康，建議每周洗澡1~2次。

時序入冬，許多人開始有皮膚乾癢的問題，黃軒在其臉書粉專上表示，由於天氣轉涼，不少人都想要泡熱水澡，卻不知太頻繁熱水洗澡，容易破壞皮膚上的油脂，導致皮膚乾燥、敏感、發癢，甚至引發皮膚感染或過敏反應，所以天天洗個熱水澡，人會更癢。

他表示，專家一般提供6項建議：

1. 秋冬天天洗澡不利於皮膚健康，建議每周洗澡1~2次。

2. 秋冬洗澡的水溫不宜過高，避免熱刺激引起搔癢。

3. 秋冬習慣每日洗澡的人，應避免用毛巾大力擦澡。因粗糙毛巾容易把皮膚搓紅、搓痛，反而對皮膚造成機械性損傷，而破壞皮膚這層保護膜，讓皮膚變得敏感脆弱，且容易乾癢。

4. 浴後3分鐘內擦乾身上水分，因為如果沒有及時擦乾皮膚表面的水分，水分蒸發時，會從皮膚帶走更多水分，使皮膚更加乾燥。

5. 洗澡後應用毛巾拍乾身體，並使用無香味和低刺激的保濕霜或乳液滋潤皮膚

6. 記得及時塗抹潤膚劑。

亞東醫院皮膚科醫師王淑惠也曾在該院的官網衛教指出，乾燥皮膚的油脂分泌少，所以在秋冬季節，皮膚清潔應適度即可，洗澡次數無須太多，並盡量避免使用清潔力過強的沐浴乳或肥皂。

此外，許多本身皮膚已乾癢的人常在冬天用高溫洗熱水澡或泡澡，但此舉會使皮膚乾癢更加惡化，事實上，預防秋冬皮膚乾癢的第一要訣，就是不要使用太高的水溫洗澡，以不超過40度為原則。