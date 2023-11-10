有唸過經的魚才那麼貴？有男子到台南某黃昏市場吃飯，沒想到要結帳時，拿了500元給老闆，對方卻說不夠，並說一盤2條的蔥燒鯽魚要790元，且指出於是算秤斤的，他聽完之後感嘆之後也自己釣魚來賣好了；網友一看紛紛傻眼表示「台灣通膨還真厲害，花蓮有腰子粥850，墾丁兩塊雞肉湯400，現在又有兩條魚790」、「沒賣相沒擺盤，盤子價790元」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，一盤蔥燒鯽魚，裏頭擺了2條鯽魚，且放了1顆苦瓜封肉，然而，他抱怨到台南某黃昏市場「買到史上最貴的小魚」，指出這一盤紅燒鯽魚要價790元，他表示，吃完飯要付錢時，先拿了500給老闆後，沒想到對方說不夠，魚是算秤斤的，他聽完之後傻眼，心想「自己也要釣魚煮來賣了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「做功德嗎？」、「應該是有唸過經的魚才那麼貴」、「上一次當學一次乖，下次記得買之前先問價錢…」、「台灣通膨還真厲害，花蓮有腰子粥850，墾丁兩塊雞肉湯400，現在又有兩條魚790」、「這兩隻軟骨鯽魚不會超過一百」、「沒賣相沒擺盤，盤子價790元」。