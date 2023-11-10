主持天后利菁昨(9日)驚爆被醫生告知要排隊換眼角膜，更強調「面對了就得堅強」，讓網友十分擔憂她的狀況，不過她稍早發文報平安，強調只是「視力模糊」，接著點出3大原因提醒所有人，千萬不要重蹈覆轍。

利菁表示20年前動過RK近視眼手術，不過近來看東西霧霧的，經過檢查後發現是動完手術的後遺症，必須得要排隊換眼角膜，不過她倒是樂觀表示：「遇到了就要面對」，也相信如今發達的醫術，絕對有辦法幫助她痊癒，接著呼籲有做過RK眼睛手術的人，千萬不要點含有藥性的眼藥水，因為自己眼角膜受損就是這樣造成。

利菁稍早再次發文，連三次強調「自己不會瞎」，只是視力模糊而已，還不忘開玩笑表示：「像加了柔焦濾鏡」，接著公開擁有的眼藥水數量，直呼：「藥用基本都清了，你能說我不認真保養自己嗎」，她更透露成為20萬Rk近視開刀者中，「沒開好、1%有結疤後遺症、過度保養眼睛的幸運兒」，因此得要更換眼角膜，藉此呼籲所有人不要重蹈覆轍，也強調自己沒事，不用過度為她擔憂。

眼見利菁健康亮起紅燈，網友紛紛關切：「眼睛有問題還是要給專業的眼科醫生看診，不能亂點眼藥水」、「眼藥水若不是一次性的，都是有含防腐劑的，除非必要不要點，開了也要快點用完」、「菁姐，你行的，一定會好轉的」。