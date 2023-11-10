周男駕駛計程車欲左轉時，因減速禮讓行人通過，不料直行的蘇姓騎士煞不住車，機車直接撞上計程車車尾。（汐止警分局提供）

65歲周姓計程車司機昨（9）日駕車行經新北市汐止，因停等行人過馬路，直行機車騎士煞車不及，直接撞上計程車車尾，還好無人受傷，經警方酒測，2名駕駛酒測值均為0，全案依交通事故程序處理。

警方指出，昨下午4點半左右，周男駕駛計程車沿明峰街行駛，欲左轉時，他見路口斑馬線上行人正在過馬路，於是路口減速禮讓行人通過，不料直行的蘇姓騎士煞不住車，機車直接撞上計程車車尾。

周、蘇2人連忙下車察看，幸好2車受損情況不嚴重，警方到場迅速排除事故，並無人受傷及酒駕，將依交通事故程序處理。