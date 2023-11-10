以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭，加拿大社會的緊張氣氛也隨之升高。警方今天表示，第2大城蒙特婁的兩所猶太學校夜間遭人開槍射擊，所幸無人傷亡。

法新社報導，有關當局表示，蒙特婁（Montreal）雪山社區（Cote-des-Neiges）兩所猶太學校的工作人員今天到校時，發現校門上有多處彈孔。

此前，蒙特婁一座猶太會堂本週稍早遭扔擲燃燒彈攻擊，另外，市內康柯達大學（Concordia University）親巴勒斯坦與親以色列兩個學生團體之間也爆發衝突。

警方表示，猶太會堂攻擊事件中，幸無人受傷。

在康柯達大學事件中，有1人因攻擊他人被捕，有3人因扭打而受輕傷，正在接受治療。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在巡訪蒙特婁時表示：「我知道大家情緒高漲、感到害怕，但互相攻擊並不是我們加拿大人所應為。」

杜魯道今天指出，全國各地的反猶太主義和伊斯蘭恐懼症正「可怕」升高。

杜魯道說：「如果世界有任何地方將開始逐漸理解到，我們需要和平解決中東問題…那麼就從像加拿大這樣的地方開始。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1121110