民進黨立院黨團表示，民進黨本來就很多元化，對議題會有不同的意見，針對陸生是否納保，走到現在來看，跟2012年狀態不同，當時陸生人數很多，加上這個議題會牽涉到人權問題。（摘自民進黨立院黨團直播）

副總統賴清德日前拋出陸生比照外籍生納入健保，不過民進黨立委吳秉叡2012年就曾提出陸生納保，被當時的民進黨主席蘇貞昌批評「不應該躁進」，而如今又提出陸生納健保，也引發綠營不少綠委反彈；對此，民進黨立院黨團表示，民進黨本來就很多元化，對議題會有不同的意見，針對陸生是否納保，走到現在來看，跟2012年狀態不同，當時陸生人數很多，加上這個議題會牽涉到人權問題。

民進黨立委莊瑞雄表示，對於健康人權問題，國內可以好好思考，境外生部分任何國家到台灣是否要一視同仁，如果財政負擔可以，政府就會有不同作為，2012年陸生人數非常多，而現階段黨團成員會認為中國大陸對台灣沒有善意，黨內討論會提出事先拋出善意每個時間點大家看法會有所不同，在民進黨很正常。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳坦言，陸生只要拿到台灣正式學籍，是否免除六個月等待期，必須要討論，可以跟大家說，這部分黨團溝通不夠充分，如果用政治上來看，很多人覺得中國大陸對台灣不友善的時候，為什麼在這時間要推動陸生可以免除六個月納入健保。

劉世芳指出，行政院長陳建仁本身是醫生，站在健康角度，陸生只要來台灣，拿到學籍就應該納入健保制度，這個討論點現在黨團會討論清楚，跟選舉有沒有告急完全相反。

劉世芳說，最近要到台灣來的陸生378人，陸生要納保經費補貼不多，涉及到健康人權，賴主席昨在中常會提到巴拉圭的僑民提到，巴拉圭學生也有這樣規定，黨團內部確實溝通不足現在要溝通。

劉世芳透露，也有人提到陸配偶是不是要免除規範，這要涉及修法，要到第二階段討論，我們願意把這個議題攤開在陽光下，但是民進黨有很多中南部委員認為，為什麼這麼快，用這樣的方式，在徐春鶯對民進黨挑戰的時候，要這樣做到底好或不好，民進黨內部本來就有不同聲音，會實在討論出來會朝著共識來推進。