藍要「戰狼小姐姐們」好好想 陳智菡酸：大哥哥分糖很辛苦

總統大選藍白合觸礁，國民黨主席朱立倫幕僚、國民黨智庫副執行長凌濤昨說，民眾黨的「戰狼小姐姐們」應該好好想想，是要作為參與歷史時刻的幕僚，還是參與短暫政治收益的罪魁禍首。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今反酸，知道大哥哥操持家務非常辛苦，又要分配又要分糖，但還是希望大哥哥們一定要走出家門，看看這個世界發生什麼事情，多聽聽這個世界的聲音。

民眾黨昨公布委託求真、趨勢、以及世新等三家民調機構的數字，侯辦批評趨勢民調公司問題更大，其與匯流民調就是同一公司，匯流民調是柯文哲長期配合的御用民調公司。陳智菡表示，她知道趨勢、匯流這邊昨天已經有發出聲明稿，針對這樣的不實指控，準備要提告，當然民眾黨也會捍衛自己名譽與清白，如果侯辦有任何證據恐怕要在法庭提出。

此外，陳智菡昨表示，過去國民黨也多次委託求真用於黨內初選，而侯辦反擊，民眾黨說「求真」是國民黨常用的民調公司，但事實上，求真民調公司成立不過一年多，迄今也未列入國民黨初選的民調公司名單內，根本無法幫國民黨執行正式初選民調。

對此，昨天她的完整說法，大家可以去聽記者會，她是說包含世新、趨勢、求真民調，在坊間很多人使用，甚至國民黨在過去黨內初選中也都是使用世新民調，侯辦新聞稿，刻意迴避這個事實，可受公評。

國民黨青年團開記者會批評，柯學民調不符現實，主戰派不要混淆視聽。陳智菡表示，昨天她已經說得很清楚了，拿出這三家民調，他的統計方式還有調查方法，甚至整份報告都已經提供媒體參考，如果認為有什麼疑慮的話，也歡迎國民黨可以拿出他們認為比較正確的統計數字與民調結果，科學是禁得起檢驗的。

陳智菡也說，國民黨有提到「戰狼小姐姐」等情緒性用語，她要回應，小姐姐講話都是講真話，非常直接，敢說敢言是因為有科學論據作為基礎，陳反酸，知道大哥哥操持家務非常辛苦，又要分配又要分糖，但還是希望大哥哥們一定要走出家門，看看這個世界發生什麼事情，多聽聽這個世界的聲音。