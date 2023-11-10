馬英九籲藍白合應全民調 國民黨曝態度曝這樣說 @ChinaTimes

2024總統大選進入白熱化，11/20就要展開總統候選人登記，然而藍白合尚未出現明朗結果。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日對此表示，前總統馬英九心急如焚，呼籲用「全民調」決出勝負，「侯柯配」或「柯侯配」哪個領先，就出戰「賴蕭配」。而國民黨稍早也做出回應。

蕭旭岑強調，全民調在台灣已行之有年，是短時間能被社會大眾所接受的方式，馬辦對國民黨總統參選人侯友宜也有絕對的信心，唯有開大門走大路，才能夠取信於中間選民，說服社會大眾來支持國民黨。

然而據《ETtoday新聞雲》稍早報導，國民黨發言人楊智伃回應，謝謝馬英九的建議，但事實上，國民黨主席朱立倫所提對案的核心方式就有包含對比式民調，且總統候選人的組合、或是加入政黨支持度，皆是符合科學的全民調。

楊智伃續指，民眾黨主戰派截至現在為止，仍堅持以個人淘汰式的互比民調，此方法非但不符合大選時正副總統候選人是搭配參選的現實，也不能說是科學上具備精準預測實際投票的結果。

此外，楊智伃最後還補充，為回應6成民意盼政黨輪替的心聲，國民黨會秉持誠心、耐心、同理心，繼續針對藍白合努力溝通，因為在野合作不只是總統組合的搭配，亦是第三波民主改革、組織聯合政府的第一步，盼民眾黨總統參選人柯文哲莫忘初衷。