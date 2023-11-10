高雄市仁武區某國小附設幼兒園一名男童遭老師甩巴掌打傷，傷口明顯，家長一度懷疑遭毆，但動手的男老師以為監視器壞掉錄不到，謊稱是不小心拉傷，直到家長不放棄另調監視器找真相，剛好拍下孩子被男老師拉走施暴的畫面，該名家長憤而在網路發文，表示希望不要再有下一個受害者；對此，高雄市教育局已立即請學校保留監視器畫面，對涉案男老師進行調查，校方並將該老師暫時調離班級。

從家長提供的影片，可以看到男童3度遭到仁武某國小附設幼兒園男老師拉扯並動粗，這名受害男童的家長表示，事情從11月1到至今 ，她沉澱了很久，才決定發這個文，她只想保護她的小孩，不希望有下一個受害者。

她表示，該事件發生是早上9點的時候，不過

發現孩子受傷卻是下午放學她去接送才知道，當時一進校門就看到男老師兩手固定住孩子手臂在跟孩子說話，當下她有點不舒服走過去問怎麼了嗎？老師當下告知有不小心抓傷孩子的手，她儘量不往壞處想，因為頂多孩子嬉戲受傷而已！她回應老師沒關係難免。

男童家長表示，由於之後老師又說兒子臉上的傷他不知道怎會如此，說午覺起來後發現的，她當下詢問孩子臉傷如何造成的，孩子告知是男老師打他，她本來還擔心孩子小表達能力不足，一而再再而三的詢問孩子，孩子都能明確的表達是那位男老師打他，但老師始終不承認他有打孩子，還說她預設是他打的，還問她不然你覺得他的傷口是怎麼來的，也說叫她調監視器，因為他知道他打孩子的監視器是壞的，她當下告訴老師說：「我要帶孩子去驗傷、就離開了」。

家長說，直到校方通報教育局後，男老師晚上才電聯致歉，卻改口說是拉手才抓傷孩子的臉，隔天到校長室對質，但老師說詞反覆也不承認有打孩子他，校方的人都被他騙，直到她跟隔壁活動中心調閱監視器畫面，老天有眼剛好有照到孩子些許畫面，看到她的孩子被老師強拉3次，而且影片中哭聲就是她孩子無助驚恐的哭聲，她心好痛。

家長表示，同班同學有看到老師動手強拉孩子甩巴掌，老師還是堅持說不小心抓傷孩子，沒有打孩子，孩子回家後，幾乎想到就會說，老師打棒球打我（老師在籃球場打我的意思）

老師說不可以回家、不可以給媽媽講話（我打你回家不可以跟媽媽說），當下她完全傻掉…「我的孩子到底經歷了什麼事？」她問了孩子，老師是抓你還是捏你還是打你，小孩問了幾次答案都是他自己打臉的動作，她用動作問了孩子，老師是打你一下，還是很多下，小孩回答一直打，一直打他3下。

家長表示，她的孩子是全班最小的一個，雖然表達能力比較慢，但他很清楚自己的回答也能理解大人的意思，孩子現在聽到老師兩個字就爆哭，完全不敢去上學，哪位家長可以接受孩子變這樣？

高雄市教育局表示，教育局於11月1日接獲該校主動通報，已立即請學校保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查，學校已先將涉案人員暫時調離班級。

目前教育局已組成調查小組，會儘速完成調查，針對不當對待幼兒案件零容忍，調查屬實者絕不寬貸。

教育局強調，如調查屬實，依情節輕重最高可對學校及行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。