朱姓男子曾經因3次酒駕遭判可易科罰金之刑，第4次酒駕被判刑6月，檢察官不准他易科罰金，他不服檢察官執行之指揮向法院聲明異議，台北地方法院認為，檢察官沒有給朱男說明的機會，裁定「不准易科罰金之執行指揮命令應予撤銷」，可抗告。

朱男曾因酒駕公共危險罪各遭判處罰金銀元8000元、判處罰金13萬元，及判處有期徒刑3月確定，朱男又犯下本件酒駕案，檢察官以「受刑人已有4次酒駕犯行，而本案犯行距前次酒駕犯行尚未逾3年復再犯，且酒測值高達0.69，足認易科罰金難收矯正之效」不准他易科罰金。

朱不服聲明異議，主張他因得悉老母身體不適致慌亂酒駕而犯罪情節輕微，他是為家中唯一經濟來源、負房貸還款壓力，須照護家中同居之老母、舅舅、舅媽，若真入監服刑，將使長者流離失所，他已交付車輛予他人管理、處置，不會再犯。

他說，自己接獲執行傳票命令通知他在今年10月13日報到後，即聲請延至同年月20日，於同年月13日搭機離境，聲請撤銷原處分，准予延後執行並易科罰金等語。

台北地院認為，台北地檢署檢察官所為不得易科罰金部分之執行指揮，於尚未給予朱男表示有無個人特殊事由之機會前，即在揭執行傳票命令備註寓意不得易科罰金之記載，撤銷此部分執行指揮命令，另由檢察官依適法之程序處理。