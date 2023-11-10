截至11點，加權指數下跌72.96點、為16672.69點，跌幅0.44％，成交量預估進一步萎縮至低於2400億元。櫃買指數截至11點下跌0.41％、為218.69點，成交量估略增至逾800億元。

觀察盤面各類股跌多漲少，以居家生活股勁揚近2.5％獨強，橡膠、觀光餐旅、造紙、貿易百貨等持穩紅盤，金融類股於平盤上下震盪。成交量較大的電子及半導體股齊跌近0.5％。數位雲端股跌近1.5％、運動休閒、汽車、電腦周邊跌約1％，表現相對偏弱。

權值股同樣跌多漲少，以中信金(2891)、玉山金(2884)、合庫金(5880)等金融股小漲撐盤，台達電(2308)漲近0.5％、中華電(2412)力守平盤，台積電(2330)小跌近0.5％。廣達(2382)挫跌近3％、聯發科(2454)及日月光投控(3711)跌近1.5％，鴻海(2317)跌近1％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，台股雖然連續上漲軋空挹注下檔短均多頭低抗機會，惟上檔面臨基期牽制壓力，指數短線於16550～16850點區間量縮狹盤震盪格局機率偏高。操作建議宜檢視個股財報表現，避開高基期、評價相對偏高股，短線以低基期題材股為主軸，擇強守技術面應對。