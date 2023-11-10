匯豐環球（HSBC Global）周四給予特斯拉股票「減碼」評級與146美元目標價。其分析師在報告中表示，馬斯克是一位擁有狂熱信徒、深具魅力的執行長，他強化了創新者的故事，但對於特斯拉而言，馬斯克「既是資產也是風險」。

分析師表示，特斯拉有許多充滿雄心的未來科技項目，從拖延已久的無人駕駛系統到人形機器人及超級電腦等，特斯拉的股價已經融入了「希望」。這些想法需要成為現實，才能支撐當前的股價。

在利空方面，任何重大延誤，或這些項目投入商用時缺乏技術和/或法遵可行性，都將對特斯拉構成重大風險。

而在利多方面，特斯拉核心汽車業務所面臨的挑戰比現有競爭對手少，理應獲得溢價。電動車是一個成長市場，這樣的榮景可能持續數十年。特斯拉在成本方面已經取得領先，而基於其既有的野心與規模，該公司很可能維持領先。

除了匯豐銀行給出「減碼」評級外，特斯拉還在瑞典面臨持續擴大的罷工行動。《新共和周刊》（The New Republic）報導，這場勞工行動可能會蔓延到挪威。