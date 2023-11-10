61歲羅姓男子2012年在桃園龜山受何姓前軍人所託，保管封箱物品，豈料2、3周打開發現竟有改造步槍2支、衝鋒槍1支及制式子彈1萬3897發及一批槍枝零件。桃園地檢署依違反槍砲等罪起訴，桃園地方法院判6年6月，併科罰金10萬元。

桃檢調查，羅男自稱在2012年時，曾任軍職的何姓朋友交給他一批封箱物品，囑託他保管，但2、3周後他好奇打開，發現竟有非制式步槍2枝、非制式衝鋒槍1枝及制式子彈1萬3897顆、制式散彈145顆，還有一批槍枝零件等，另羅男今年3月也在台北市西門町購買武士刀並放在住處。桃檢依非法寄藏非制式槍枝罪、非法持有刀械罪起訴。

法院認為，羅男非法寄藏有殺傷力槍枝、子彈時間非短，且數量非寡，對於社會治安構成重大潛在危害，影響社會秩序情節重大。但念及羅男在寄藏期間，並未將槍彈、零件供自己或他人非法使用，且犯後始終坦承犯行，非無悔意之意。依非法寄藏非制式槍枝罪，處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元，非法持有刀械罪，處有期徒刑3月，得易科。

另羅男2020曾在台南市以6萬價格購買金屬槍管，並放在住處，不過經刑事局鑑定後，認為「非屬公告之槍砲主要組成零件」，因此判無罪。

至於涉嫌交付槍枝、子彈給羅男的何姓男子，檢方確認真有此人，且曾在軍中任職，還在持續追查。