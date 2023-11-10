葡萄牙總統德索沙今天表示，葡萄牙將於3月10日提前舉行國會選舉，這是葡萄牙多年來第2次提前舉行選舉。社會黨總理柯斯塔7日因貪腐調查突然宣布辭職。

路透社報導，德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）雖然宣布提前舉行大選，但他表示只有在11月29日對2024年預算案進行最終投票後，他才會解散社會黨（Socialist Party）占多數席次的國會；眾議院已於10月31日一讀通過預算案。

德索沙今天與他的諮詢機構國務委員會（Council of State）會面，並於前一天與主要政黨商談。他表示讓議會通過預算將「滿足許多葡萄牙人期望」，同時可以將歐盟復甦基金投入規劃項目。

德索沙表示，政府目前將持續運轉，但需要選舉來提供「清晰度和方向，以克服令葡萄牙人驚訝和不安的意外空白」。

正在審議的預算案包括降低中產階級所得稅、重點關注最貧困人口的社會福利，以及增加24%的公共投資以刺激葡萄牙趨緩的經濟成長。

根據法律規定，總統解散國會後的60天內需要舉行選舉。

柯斯塔（Antonio Costa）7日辭去總理職務，此前檢察官拘留了他的幕僚長，並將內閣1名重要部長列為正式嫌疑人，調查他們在處理鋰礦與氫能專案，以及大型資料中心投資案所涉嫌的違法行為。

檢察官表示，柯斯塔也是相關調查的目標。不過柯斯塔否認有任何不當行為。

德索沙表示：「我希望到時能夠盡快釐清所發生的事。」

柯斯塔對德索沙的決定表示失望，他表示總統本可接受其政黨的提議，任命葡萄牙央行總裁、前社會黨財政部長沈德諾（Mario Centeno）為新總理，而不是提前選舉。

德索沙選在3月提前舉行選舉，也提出社會黨需要選出新領袖。稍早，社會黨主席西薩（Carlos Cesar）表示，3月將是選舉最佳時機，其他政黨則希望在1月或2月舉行。

主要反對黨社會民主黨（Social Democrats）可能是這次提前選舉的受益者，但外界懷疑它是否能贏得多數，甚至能否獲得足夠支持來組成穩定政府。

溫杜拉（Andre Ventura）是極右派政黨「夠了」（Chega）領袖，這個政黨走民粹主義路線，是國會第3大力量。如果社會民主黨未能在大選取得多數，溫杜拉可能會支持社會民主黨組閣，但社會民主黨黨魁蒙特內哥羅（Luis Montenegro）已排除任何此類聯盟的可能性。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1121110