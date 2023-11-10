中國海警局新聞發言人甘羽表示，10日菲律賓2艘小型運輸船和3艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行跟監，採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排。

南海一帶成為各國主權爭議之處，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域宣稱擁有主權。對此次菲方行徑表示是侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

而稍早8日中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅向第四屆「海洋合作與治理論壇」發表致詞時強調，要堅持由直接當事方友好協商解決歷史遺留海上爭端，堅持抵制海上陣營對抗和零和博弈。

王毅還表示，要踐行真正的多邊主義，推進公正合理的國際海洋治理。中國將繼續全面參與聯合國框架內海洋規則的制定與治理機制實施，認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法義務。