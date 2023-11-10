有些人天生個性較成熟，遇到突發狀況時仍臨危不亂。占星師班尼特（Tara Bennet）和洛夫蒂斯（Jill Loftis ）在生活網站《Best Life》分享最成熟的6星座，他們解決能力強，做決定不衝動，給人一種心安的感覺。

▎第6名、天秤座

天秤座凡事追求平衡與公平，遇到事情時會從各層面看問題，無論做了什麼決定，都不會輕易被動搖，或受他人影響，懂得忍讓與尊重，在事情變得更糟糕前，他們就會想好解決對策，並控制好情勢，可說是成熟又可靠的星座。

▎第5名、水瓶座

水瓶座眼光放得很遠，凡事以大局為重，富有責任感，知道什麼時候該說什麼話，遇到狀況會馬上解決，事後也會自我反省，尋找創新和改善方法，給人一種穩重又成熟的氣息，水瓶座思想方式較跳躍，總是讓人捉摸不住。

▎第4名、射手座

射手座熱衷於冒險，雖然有時有點無所事事，但對學習與知識充滿渴望，學識相當淵博，個性也較沉穩，發生突發事件時，總能迅速想到方法，化危機為轉機，喜歡挑戰的精神使他們擁有獨特的生活經歷，有助於個性更加成熟。

▎第3名、處女座

處女座希望能成為有用的人，而且樂善好施，從助人中獲得快樂與成就，而處女座屬於土象星座，邏輯強又務實，做決定前都會經過深思熟慮的思考，凡事追求完美，因此個性比同齡人更成熟，總是期待自己能做到最好。

▎第2名、天蠍座

天蠍座直覺敏銳，腦筋動得很快，遇到問題總能迅速想到解決方法，他們耐性好且應對能力強，雖然天蠍座有時比較難親近，而且容易陷入沉思，但願意承擔各種責任，即使周圍的人都慌成一團，他們依舊可以保持冷靜。

▎第1名、摩羯座

摩羯座是12星座中最成熟的，從小就目標明確，知道自己想要什麼，個性比較嚴肅，身體住著老靈魂，無論在什麼場合，摩羯座總是最穩重的一位，即使其他人較年長也一樣，摩羯座總是能保持鎮定，邏輯力非常好，生活中容易取得成功，完成人生目標。