綠看板指林水木造成交通問題，林沛祥痛批：跨時空抹黑卸責。

基隆市民進黨團日前在基隆懸掛看板，指稱前基隆市長林水木施政問題影響現在的基隆交通，並將國民黨立委參選人林沛祥標註為「二代目」，林沛祥10日召開記者會強力反駁，林沛祥表示，本以為能在政策領域做正向的競爭，但卻被用甩鍋「前朝遺毒」的惡劣方式操作，深感遺憾。發言人黃申棟痛斥民進黨的惡劣政治攻擊，企圖抹黑林沛祥及其家族，該手法令人不齒。

基隆市民進黨團近日在基隆掛上大型看板，嘲諷國民黨立委參選人林沛祥的父親，前市長林水木發多張建照才造成中山區大慶大城的交通問題。林沛祥（左四）表示，痛批民進黨無作為不檢討，才「跨時空抹黑」，對於這種作為深感遺憾，也希望能夠回歸正面政策論辯。（林沛祥辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

林沛祥表示，本以為能在產業、交通、就業與教育等領域與對手進行一場正向的較量，希望能透過這場選戰，即使是在激烈的競爭中，也能為基隆帶來正面的影響。但面對民進黨團的抹黑戰術，林沛祥表示深切遺憾，「這不是我們期待的政治文明，也不是市民應得的選舉文化。」

林沛祥認為，選舉應該是一個讓市民選出能代表他們利益、為城市未來帶來變革的人選的過程。選舉的意義在於政治理念的碰撞和互動。林堅信，市民的眼睛是雪亮的，不會選擇一個唯抹黑與推卸責任為選戰手段的政黨來代表基隆。

林沛祥也批評民進黨團的策略，認為這是一種對過去歷任市長工作的漠視，以及對當前問題缺乏解決能力的展現。

林認為，當綠營無法提出有力政策來解決問題時，忽略檢討的機會而攻擊過去，並以雙重標準檢視一切，「嚴以律人寬以待己」，將一切問題歸罪於「前朝遺毒」是最簡單的做法。但沒想到他們的「前朝」竟是硬扯三十年前的過去。

林沛祥強調，原本期待民進黨團提出具建設性的政策建議，進行理性的討論，卻看到他們選擇了這種不負責任的攻擊方式。並自嘲，綠營就連抹黑攻擊，都只能拉出30年前自己父親的施政來檢討，想必自己近年的表現不算太差，才會逼民進黨上演這麼一齣「跨越時空抹黑你」的俗套戲碼。

黃申棟表示，民進黨團在市區懸掛的帆布，不正視過去8年林右昌市長的施政結果，反而試圖以30年前林水木市長時期的建設決策與當前交通問題扯上關係，這是一種政治上的懦弱表現，是對基隆市民智慧的侮辱。

黃申棟指出，若民進黨團真的認為30年前的政策是導致今日交通困境的主因，那麼也應該對日治時期的基隆道路規畫提出質疑，而不是挑選特定時期的歷史進行政治操作。黃強調，林沛祥團隊將繼續為基隆市民的利益而努力，並真正解決影響他們生活品質的問題，為基隆的未來發展持續努力。