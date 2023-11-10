張若妤（右）常跟老公穿同色系情侶裝。（張若妤提供）

中天主播張若妤今年4月產下寶貝女兒，升格為媽媽，她9月剛復出就收到拍攝「2024中天新聞主播桌曆」的訊息，壞孕後胖了9公斤的她，因為剖腹產加上照顧小孩，還沒有積極運動就已經瘦回原本體重：「去年公司拍形象照時已懷孕五個月，我心想再怎樣也不會比去年胖」。

張若妤為了拍照挑選服裝一點也不馬虎，就連老公都幫忙出主意，「我本來要穿另一件寬鬆短版上衣，但先生說穿太寬鬆拍照不好看，叫我穿合身的衣服，他好像對合身衣服情有獨鍾」，最後挑選了粉嫩薄荷綠短版上衣搭配米色短裙，完美展現好身材，腹部更露出「馬甲線」川字腹肌，讓人為之一亮。

她分享，她與先生從認識到結婚10年，老公還是很喜歡跟她一同穿情侶裝，「他如果發現我穿得衣服顏色他剛好有，就會換穿同色系的衣服，其實想想還滿可愛的」。

她在生產前主持的《愛吃星球》大受好評，節目中除了展現廚藝，還有食物、餐廳的開箱，面對即將邁向2024年，主播張若妤也悄悄透露，「目前希望推出『母嬰育兒單元』，等正式上軌道再告訴大家」。

中天電視明年邁入30年，為迎接2024年的到來，推出「KEEP FIGHTING」系列周邊，盼帶給大家積極的正向力量，首波周邊為時隔2年再發行的「2024中天新聞主播桌曆」，台內主播盧秀芳、周玉琴、馬千惠、洪淑芬、張雅婷、林嘉源、麥玉潔、鄭亦真、劉盈秀、張介凡、林佩潔、簡至豪、張若妤、李珮瑄、何橞瑢等，帶領張卉林、賴正鎧、李家妤、蘇貞蓉、畢倩涵、林宸佑、蔡秉宏、謝涵宇等共23位，進棚拍攝宣傳照，除了主播正裝之外，還有私服穿搭的另一面，呈現截然不同的風格。集結中天所有主播的精美限量「2024中天新聞主播桌曆」即日起在快點購電商平台開始預購：https：／／www.hurrybuy.com／products／a001-40-027