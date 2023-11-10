民進黨總統參選人賴清德副手搭擋以駐美代表蕭美琴呼聲最高，傳出蕭美琴本月在蔡英文總統出手勸進下，終於點頭；對於賴蕭配，民進黨立委都認為對總統、立委選情有很大助益，民進黨立委羅致政指出，蕭美琴對賴清德加分也可以獨力作戰，對於區域立委絕對加分。

羅致政表示，離登記時間越來越近，不分區跟副手名單應該在下個禮拜就會明朗化，大家不用急，這一、兩個禮拜就是決定時間；民進黨立委何志偉指出，他去華府對蕭美琴的評價是最特別最棒大使，不只是高層，地方首長也認同，不管副手人選是誰，由候選人團隊提出來，樂見其成。

民進黨立委蔡易餘指出，我們期待蕭美琴歸國，賴蕭成局對總統、立委選情有很大加成，在我們布袋有一個蕭厝莊，自己要立一個大型看板，歡迎最強大使蕭美琴返台。

至於副手人選是否確定為蕭美琴，蔡易餘指出，尊重參選人最後決策，但站在小雞立場，覺得這個組合超強的。