外資持續偏多，不過受到大盤疲弱，同欣電大跌3%以上，失守短均；日月光小跌1%以上，5日線難守。

日月光今年10月營收561.66億元，年減12.47%、月增4.92%，創下11個月高點，且連6個月走揚，其中封裝測試及材料(IC ATM)單月營收283.40億元，月減0.10%；前10月營收4774.99億元，年增14.37%。

同欣電今年10月營收為10.46億元，月增30.70%、年減8.70%，同樣創下10個月高點；累計前10月營收為94.57億元，年減20.71%。

進入年底節日旺季，客戶新產品推出，現階段終端市場庫存調整接近尾聲，終端需求恢復，但並非十分明顯，無往年旺季需求的成長力道，消費力道和總體經濟充滿不確定性，客戶加緊庫存控制，急單較多，整體訂單能見度不佳。法人預估，日月光今年第四季平均整體產能利用率60%， 較今年第三季的65%微幅下滑。

法人預估，日月光今年第四季IC ATM營收將季減1至6%。電子代工服務(EMS)部分，客戶新產品持續推出，預估今年第四季EMS營收季增11至13%。合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率還是主要影響毛利率的因素，預期單季IC ATM毛利率將和第三季持平，而EMS營業利益率將略高於3.3%，整體日月光集團今年第四季合併毛利率將會第三季下滑。

後續看好AI和CPO等應用未來的需求，日月光投控持續投資先進封裝，預估先進封裝2024年業績可望倍增。儘管現階段2024年訂單能見度低，不過預期明年第一季營收有機會呈現年增。

同欣電展望今年第四季，受四大產品拉貨動能皆有回升，其中以高頻模組(RF)需求最為顯著，預期第四季較第三季出貨更為暢旺，而單季沒有再提列資產減損，同欣電預計第四季毛利率會季增，費用率會季減，獲利將季增，預估第四季營運持續向上。而明年成長RF可望相對顯著、汽車CIS需求緩步成長、車用大燈(陶瓷基板)也看成長，但壓力感測器(混和模組)需求較弱，加上環境仍有許多不確定性，明年整體以持平保守看待。法人預估，明年營收低個位數成長，獲利可望雙位數成長。

同欣電高頻模組需求較強，第一是火箭發射順利，有帶動低軌衛星的相關需求，第二是AI也有帶動的光通訊的需求。

同欣電EZ-COB車用影像產品持續開發，客戶反應良好，朝目標持續推進。而SAP系統各廠整合完成，未來有助經營管理及生產效率提升。