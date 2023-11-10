美系外資表示，M31在半導體產業低迷之時，今年營收仍可實現15~20%的年成長，意味著以美元計算，M31第四季營收將季增20~36%，部分原因是來自大陸客戶。至於第四季營運支出，M31預計會投資雲端伺服器，為2024年即將到來的專案做準備，但會繼續控制其營運支出成長速度慢於收入成長。另外，M31因為美國客戶對研發支出更加嚴格，使得一些項目已從下半年推遲到2024年，故今年M31晶圓代工客戶貢獻收入不再會高於fabless(無廠晶圓)客戶。

美系外資表示，M31今年下半年晶圓客戶業務表現不如預期，主要是由於美國代工廠的項目遞延，推估即為IFS(英特爾代工服務)。M31仍預計明年12/16nm以下業務成為主要業務驅動力，包括台積電對FinFET製程、IFS等都是主要驅動力，相信先進製程將會扮演M31長期營運動能，故將M31目標價由1080元調升到1180元、評等維持加碼。

日系外資表示，M31在法說會中釋出對2024年持樂觀的展望，預計年營收將增兩位數。看好隨著高速介面IP產品將受益於AI(人工智能)/HPC(高速傳輸)大趨，加上地緣政治險以及大陸力拼半導體自製下，M31可望受益，有鑑於此，將M31目標價由805元調升到900元、評等維持持有。