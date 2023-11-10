高雄福華大飯店繼去年9月在高雄杉林區巴楠花部落中小學首度舉辦「偏鄉送愛書香營養午餐活動」後，看到孩子們滿足的笑容及受到許多正向的回應，今年秉持企業回饋社會精神，高雄福華9日與福華文教基金會、高雄市立圖書館及高雄市觀光局壽山動物園等單位，在高雄市原住民委員會的促成協助下，一同前往茂林區多納國小舉行偏鄉送愛書香營養午餐活動。

校園面積約六分地的多納國小是典型的山地迷你小學，全校僅有五十多名學生。更在校園中打造魯凱族的傳統石板屋建築，提供學童閱讀空間，也是部落兒童學習母語，文化課程的場所，讓傳統文化得以傳承。

高雄福華大飯店偏鄉送愛公益活動。（圖／飯店提供）

「偏鄉送愛書香營養午餐活動」當日由高雄福華廚師團隊烹調豐盛的營養午餐，色香味俱全的餐點讓師生都大飽口福。飯店並規劃豐富的園遊會活動，有趣的餅乾及棉花糖DIY手作活動，在熊造型的餅乾畫上糖霜及裝飾，讓孩子們天馬行空創作專屬自己的餅乾。還有能體驗使用當地常見食材「愛玉」做出創意的鹹食料理，將山上常見的愛玉切成條狀取代麵條加上胡麻醬調味及黃瓜絲、雞絲等，變身一道清涼好吃的美食，讓孩子們直呼回家也想自己試著做給家人吃。

除此之外，高雄市觀光局壽山動物園帶著臺灣唯一的陸棲性淡水龜--食蛇龜到現場舉行動物小學堂，讓學童們可以近距離觀察動物，更藉由壽山動物園保育員生動的解說學習到動物相關知識。另外還有高雄市立圖書館的行動書車，乘載著2,000冊兒童書籍，提供學童們借閱書籍服務，藉此將市區資源推展至偏鄉。

高雄市原民會主委阿布斯表示，很榮幸促成多納國小與高雄福華大飯店的公益合作，透過飯店五星級師傅的創意料理，結合地方農特產，讓族人小朋友有機會品嚐到不一樣的料理，也要特別感謝高雄市立圖書館及高雄市觀光局壽山動物園的協助，讓小朋友可以不必到市區就可以就近選擇自己喜歡的讀物，還能在這次難得的機會近距離的觀察到保育動物。未來將持續推動與民間企業的合作，讓更多市民朋友可以透過各種公益及市政計畫的執行，共同協助更多需要幫助的族人朋友。