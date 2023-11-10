台灣便利商店林立，相較於7-Eleven及全家，萊爾富似乎比較沒有特色，也沒那麼多客人光顧，有網友好奇萊爾富為何能屹立不搖？對此網紅團購主雪倫表示，萊爾富有「富爸爸」光泉、很會挑選地段以及創新等3大特點，因此30多年來營收都不錯，甚至讓別人在後面追。

雪倫在「Tik Tok」發布影片分析萊爾富不會倒的原因，首先以前有個「富爸爸」光泉；再來是萊爾富很會選開店地點，常在法院、工業區、軍營旁附近看見萊爾富；另外創新也是萊爾富很大的特色，像是年菜、咖啡寄杯、刷卡等，現在甚至還有「雲端生鮮超市」。

雪倫提到，萊爾富是台灣較早與蝦皮合作的超商，最近還與車用百貨合作，開複合店。雪倫直言，萊爾富的工作就是不斷求新求變，讓別人在後面追，因此創立30多年來，收入都很不錯。

許多網友也表示「很多學校裡都是萊爾富」、「萊爾富都會開在很多奇怪的地方，走到荒郊野外沒有7-Eleven和全家，結果一到轉角不是萊爾富就是OK」、「國軍裡面都是萊爾富，光是賺國軍的錢就不知道多少了。」

不過日前傳出萊爾富創辦人光泉牧場的汪家全面撤出經營權，對此萊爾富表示，僅為股東間的股份轉移，不會影響到超商各項營運。