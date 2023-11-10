首先外資點出緯創第三季毛利率改善，匯兌利益幫了大忙；其次，受惠於AI伺服器動能貢獻提升，緯創第三季的毛利率來到7.9%，優於市場預期，更好的毛利和顯著的外匯收益，使單季EPS達1.67元。展望明年，毛利率可望擴張，受惠於緯創仍是Nvidia GPU基板的主要組裝商，並退出iPhone業務有利毛利率改善。

外資表示，緯創是Nvidia GPU Universal Baseboard（UBB；一個容納4或8個GPU模塊的主板）之主要組裝商。原本預期緯創在今年下半年將生產近16萬個H100 UBB，但目前看到自3Q以來因GPU短缺一直延續，制約了緯創的生產，粗估緯創在下半年於HGX H100組裝達到原估值的70-80%。展望未來，預計從2023年底開始GPU供應將緩解；而緯創已經看到2024年H100和B100的訂單不斷增加，預期緯創將在2024年仍然是Nvidia GPU基板的主要組裝商，市場份額超過85%。

另外，緯創已於2023年第4季度開始大規模生產AMD的GPU加速器模組和MI300 GPU的UBB，並在2024年下半年增加了訂單能見度。緯創還從其子公司緯穎獲益，後者將受益於不斷增加的ASIC伺服器項目。整體而言，估計AI產品（包括緯穎）將在2024年為緯創的淨利潤貢獻30-40%。

針對緯創的非伺服器業務，外資也持正面看法。緯創10月27日宣布計劃將其iPhone廠出售給Tata Electronics Private Ltd.，交易可能於2024年初完成。雖然處置收益有限，但整體而言，退出iPhone業務將為Wistron提供毛利向上和更多的工作資本。另外，由於商用PC更換週期的推動，緯創的PC業務在2024年將實現產品組合的改善。